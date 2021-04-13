Masumlar Apartmanı 29. bölüm ön izleme izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!
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Masumlar Apartmanı 29. bölüm ön izleme izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!

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Masumlar Apartmanı 29. bölüm ön izleme izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!

OGM Pictures yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin yaptığı dram, psikoloji ve aşk türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanının, "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanmıştır. Masumlar Apartmanı 29. bölüm ön izleme izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı ne zaman? Masumlar Apartmanı saat kaçta, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm kesintisiz izle! Masumlar Apartmanı 29. bölüm ön izleme izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜM ÖN İZLEME

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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