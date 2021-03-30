Masumlar Apartmanı 28. bölüm neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI BUGÜN YOK MU?

30 Kasım Salı günü yayınlanacak Masumlar Apartmanı yeni bölümü Türkiye - Letonya maçı sebebiyle olmayacak. Türkiye - Letonya maçı 21.45'de TRT ekranlarında.