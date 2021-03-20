Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle!
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Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle!

20.03.2021 00:20 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:25
Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle!

TRT ekranlarında her Salı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça kesintisiz izle!

Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah gibi oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur. Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır. Gülben, hala Esat'la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci'yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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