Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı tek parça kesintisiz izle!
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Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı tek parça kesintisiz izle!

10.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:21
Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı tek parça kesintisiz izle!

Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı TRT ekranlarını sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı tek parça kesintisiz izle!

25. bölümü ile 9 Mart tarihinde yayınlanan bölümü göz doldurdu. Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı tek parça kesintisiz izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

İnci, Han'la karşılaşmasının ardından altüst olur. Karşısındaki sorun İnci'yi bile aşacak kadar büyük, kimseye anlatamayacağı kadar da karmaşıktır.

Han ise yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci'nin kararını bekler. Neriman'ın evde neden olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürür. Üstüne kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye'nin içindeki yaralı çocuğu iyice hırçınlaştırır, Naci de dahil herkesle gerilmesine sebep olur. Gülben ise Esat'ın çay davetinin heyecanı içindedir. Safiye'ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yapar. Gamze, Neriman'ın da yardımıyla Ege'nin babası Haluk'la tanışmaya gelir. Heyecanla geldiği evde hem Gamze'yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekler. İnci, Han'la ilişkilerini sadece bir şartla sürdürebileceklerini söyler. Bu şart, Han'ı hiç beklemediği yerden vurur.

MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 25. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜM İZLE!

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