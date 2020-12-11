Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Safiye'nin sırrı ne?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve son bölümü ile çok konuşulan Masumlar Apartmanı, her bölümüyle izleyenleri duygulandırıyor. 14. bölüm fragmanıyla çok daha dikkat çeken dizide neler olacak merak ediliyor. Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı | Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ!

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben'i polise Esra'nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar.

Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han'ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Ezgi Mola

Merve Dizdar

Birkan Sokullu

Farah Zeynep Abdullah

Gizem Katmer

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE'NİN SIRRI NE?

Safiye ise yıllar sonra karşısına çıkan eski aşkı Naci'nin dönmesiyle kendi içinde büyük çelişkiler yaşamaya başlıyor. Han ise hareketlerinden hoşlanmadığı Naci'nin ablası Safiye'nin eski aşkı olduğunu anlıyor. Safiye'ye Naci'yi soran Han büyük bir şok yaşıyor. Annesinin hayaliyle konuşmaya başlayan Safiye'nin garip halleri Han'ı da şaşırtıyor. Tekerlekli sandalyede görülen annesi ise Safiye'ye "Beni nasıl bu evet tutsak ettiğini anlat. O herif için annemi öldürmeye kalktığını anlat" diye bağırıyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

14. bölümüyle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı bittikten sonra 15. bölüm fragmanı yayınlayacak.