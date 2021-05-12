Masumiyet neden yok, gün mü değiştirdi? Masumiyet dizisi neden başlamadı? Masumiyet yeni bölüm ne zaman?
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Masumiyet neden yok, gün mü değiştirdi? Masumiyet dizisi neden başlamadı? Masumiyet yeni bölüm ne zaman?

Masumiyet neden yok, gün mü değiştirdi? Masumiyet dizisi neden başlamadı? Masumiyet yeni bölüm ne zaman?
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Ekranların sevilen dizisi Masumiyet bugün Fox TV'de yayınlanmadı. Bunun ardından Masumiyet bitti mi, neden başlamadı, gün mü değiştirdi merak edildi. Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre dizi gün değiştirdi. Peki, Masumiyet yeni bölümleri ne zaman yayınalancak? Masumiyet yeni bölüm hangi güne alındı? Masumiyet hangi gün?

Masumiyet bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından Masumiyet bitti mi, neden yok, final mi yaptı merak edildi. Peki, Masumiyet neden başlamadı? Masumiyet dizisinin yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak? Masumiyet gün mü değiştirdi? Masumiyet yeni günü ne zaman? Masumiyet dizisi Çarşamba mı Pazartesi mi yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

MASUMİYET DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masumiyet dizisi normalde her hafta Çarşamba günleri saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyordu. Fakat dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada dizinin günü değiştirildi. Dizinin yeni günü Pazartesi günü oldu. Dizi bundan sonra Pazartesi günleri yayınlanacak.

MASUMİYET NEDEN YOK, GÜN MÜ DEĞİŞTİRDİ?

Dizinin yeni günü : Pazartesi

Masumiyet dizisi gün değiştirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre dizinin yeni gününün Pazartesi olduğu açıklandı. Fox TV'nin yayın akışında da dizi Pazartesi günleri gözükmektedir.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni günümüz için biz de sizin kadar heyecanlıyız! #Masumiyet Pazartesi 20.00'de FOX'ta! @FOXTurkiye"

Masumiyet neden yok, gün mü değiştirdi? Masumiyet dizisi neden başlamadı? Masumiyet yeni bölüm ne zaman?

Buna göre dizi bugün 12 Mayıs Çarşamba ekranlara gelmiyor. Dizi artık Pazartesi günleri yayınlanacaktır. Bu yüzden yeni bölümü 17 Mayıs Pazartesi günü ekrana gelecektir.

MASUMİYET BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi kaldığı yerden devam ediyor. Yukarıda da dediğimiz gibi dizi sadece gün değiştirdi. Yeni bölümleri artık Pazartesi günleri ekrana gelecektir. Bu bakımdan bugün yani 12 Mayıs Çarşamba günü Masumiyet dizisi yayınlanmayacak.

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hale'nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kalır. İsmail'in şok itirafıyla yer yerinden oynarken, Umut'un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişir. Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılır, birbirlerinden habersiz aynı gerçeği arayan anne kız, gerçekler ve yalanlar arasında arafta kalır.İsmail'in gölgesinden kurtulan Hale ve İlker için ise vakit, karanlık aile geçmişleriyle hesaplaşma vaktidir. İsmail'in yıllarca gözlerden saklamayı başardığı hastalıklı dünyası göz önüne serilirken İlker, İrem ve Ela arasındaki dengeler bir kez daha değişir. Harun'un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkarmak üzeredir.

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Sevgi Temel, Rüçhan Çalışkur

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