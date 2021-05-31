Masumiyet neden final yaptı? Masumiyet neden bitti? Resmi açıklama yapıldı mı?

Masumiyet bitti mi, final mi yaptı? Masumiyet neden final yaptı? Masumiyet niye final oldu? Masumiyet neden bitti? Masumiyet dizisi ile ilgili Hülya Avşar bazı açıklamalarda bulundu. Haberimizden okuyabilirsiniz.

Ekranların sevilen dizisi Masumiyet bitti mi, final mi yaptı merak ediliyor. Masumiyet bugün Fox TV'de ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler Masumiyet bitti mi, final mi yaptı merak etti. Peki, Masumiyetfinal mi oldu? Neden final yaptı? Masumiyet final bölümünde neler oldu? Masumiyet neden final yaptı? Masumiyet neden bitti? Resmi açıklama yapıldı mı?

MASUMİYET BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Evet, dizi geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekranlara gelmişti.

MASUMİYET NEDEN FİNAL YAPTI?

Uzun bir aradan sonra ekrana dönen Hülya Avşar'ın başrol oynadığı Masumiyet dizisi 13. bölümüyle final yaptı. Bir program çekiminden çıkarken basın mensuplarıyla sohbet eden Avşar, Masumiyet dizisinin final yapmasıyla ilgili, "Televizyona uygun değildi, yeri dijitaldi" dedi.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Avşar, program çıkışı başrolünde yer aldığı Masumiyet'in neden final yaptığıyla ilgili konuştu.

"MASUMİYET'İN YERİ DİJİTAL PLATFORMDU"

Dizinin senaryosu ve oyuncu kadrosunun kalitesinden bahseden Avşar, "Dizi televizyona uygun değildi, yeri dijital platformdu" açıklamasıyla şoke etti

MASUMİYET FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İlker'in akıl almaz evlenme teklifiyle deliye dönen Bahar, Ela'ya güvenemez ve sert tedbirler almak zorunda kalır ancak ne İlker'in hesaplarına, ne de Timur'un çıkarları uğruna Ela'yı kullanmasına engel olamaz. Ela, uzun gel gitlerin ardından içindeki bütün soru işaretlerine rağmen, İlker'in telkinlerinin etkisinde kalır ve ona evet der. Bu akıl almaz evlilik, Ilgaz cephesine ihtiyacı olan algı yönetimini sağlasa da, Ilgaz'lar hiç beklemedikleri yerden altından kalkamayacakları bir darbe yer. İlker ve Ela'nın evlenmesi sadece Bahar için değil, İrem için de yıkıcı olur. Dengesini tamamen kaybeden İrem, nihayet iyileşmek adına büyük bir adım atarken, yaptığı misilleme ile Ilgaz'ları karıştırmayı başarır. Diğer yanda, Harun'un olay gecesindeki payı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarken, yolu Ela'nın yaşadığı felaket gecesinden geçen herkes için hesaplaşma vakti gelmiştir artık. Kızının evliliğiyle köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söyleyecek ve olay gecesiyle ilgili ezberler bir kez daha bozulacaktır.

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Avşar

Mehmet Aslantuğ

Deniz Çakır

İlayda Alişan

Serkay Tütüncü

Deniz Işın

Selen Uçer

Tolga Güleç

Neslihan Arslan

Asena Tuğal

Ertuğrul Postoğlu

Alayça Öztürk Gidişli

Kimya Gökçe Aytaç

Gizem Ergün

Asena Keskinci

Ozan Kaya Oktu

Sevgi Temel

Rüçhan Çalışkur