Masumiyet neden final yaptı? Hülya Avşar açıkladı
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Masumiyet neden final yaptı? Hülya Avşar açıkladı

Masumiyet neden final yaptı? Hülya Avşar açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Avşar, program çıkışı başrolünde yer aldığı Masumiyet'in neden final yaptığını açıkladı. İşte detaylar...

Hülya Avşar, başrolünde yer adlığı Masumiyet dizisinin final yapmasıyla ilgili konuştu.

"MASUMİYET'İN YERİ DİJİTAL PLATFORMDU"

Dizinin senaryosu ve oyuncu kadrosunun kalitesinden bahseden Avşar, "Dizi televizyona uygun değildi, yeri dijital platformdu" açıklamasıyla şoke etti

"BENİM FİLTREMİ KULLANIN"

Röportaj sırasında gazetecilerle şakalaşan Avşar, çekilen fotoğraflarını kontrol ederek "Benim filtremi kullanın" diyerek espri yaptı.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

Masumiyet neden final yaptı? Hülya Avşar açıkladı
Masumiyet neden final yaptı? Hülya Avşar açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

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