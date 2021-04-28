Masumiyet ne zaman, saat kaçta? Masumiyet hangi gün, hangi kanalda? Masumiyet 10. bölüm fragman izle!

Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumiyet ne zaman, saat kaçta? Masumiyet hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Masumiyet yeni bölüm canlı kesintisiz izle! Masumiyet 10. bölüm fragman izle! Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet son bölüm izle!

Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumiyet ne zaman, saat kaçta? Masumiyet hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Masumiyet yeni bölüm canlı kesintisiz izle! Masumiyet 10. bölüm fragman izle! Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde...

MASUMİYET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" dizisi, bu akşam FOX izleyicisiyle buluşacak. Dizi, bu akşam saat 20:00'da FOX ekranlarında olacak!

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail'in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar. Babasıyla köprüleri atan İlker'e bir darbe de Ela'nın aldığı heyet raporu vurur. Ela'nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkışır. Ela yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekle birlikte, İlker'e olan duygularından iyileşmek için çırpınsa da düşündüğünden çok daha zor bir süreç onu beklemektedir. Harun'un da topa girmesiyle, Hale'nin oyunları da ortalığa dökülür. Bahar ve Harun'un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmıştır.

MASUMİYET SON BÖLÜM İZLE!

MASUMİYET 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!