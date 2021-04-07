Masumiyet ne zaman, saat kaçta? Masumiyet hangi gün, hangi kanalda? Masumiyet 7. bölüm fragman izle!
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Masumiyet ne zaman, saat kaçta? Masumiyet hangi gün, hangi kanalda? Masumiyet 7. bölüm fragman izle!

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Masumiyet ne zaman, saat kaçta? Masumiyet hangi gün, hangi kanalda? Masumiyet 7. bölüm fragman izle!

Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumiyet ne zaman, saat kaçta? Masumiyet hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Masumiyet yeni bölüm canlı kesintisiz izle! Masumiyet 7. bölüm fragman izle! Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet son bölüm izle!

Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumiyet ne zaman, saat kaçta? Masumiyet hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Masumiyet yeni bölüm canlı kesintisiz izle!Masumiyet 7. bölüm fragman izle! Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde...

MASUMİYET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" dizisi, bu akşam FOX izleyicisiyle buluşacak. Dizi, bu akşam saat 20:00'da FOX ekranlarında olacak!

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ela'nın hamileliğini hatırlaması üç aile için de sarsıcı olur. İlker, imza attığı vahşeti kabul etmek zorunda kalır, işin adli boyutundan korkan Hale, oğlu için bir kez daha düğmeye basar. Timur'un zaafları Hale'nin en büyük silahı olurken, Bahar ve Timur arasındaki ipler kopar. Kızını nihayet Ilgaz bataklığından çıkarmayı başaran Harun'un hedefi, İrem'i boşanmaya ikna etmektir. Harun hedefi 12'den vurur. İrem ve İlker'in şok boşanması, Harun'a rahat bir nefes aldırırken, Bahar'ın en karanlık kabusu yeniden gerçek olmak üzeredir. Boşanmanın acısını kaldıramayan İrem, Ela'yı bir kez daha İlker'le vurur. Yaşadıklarına rağmen, hayatına kaldığı yerden devam etmeye kararlı olan Ela, en ağır darbeyi hiç beklemediği bir yerden alır. Ela, hayatının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşirken İlker de adım adım zihnindeki karanlıkla yüzleşmeye başlar.

MASUMİYET SON BÖLÜM İZLE!

MASUMİYET 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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