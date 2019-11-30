Masumiyet Müzesi'nde yangın paniği
Haberler » Güncel » Masumiyet Müzesi'nde yangın paniği - Haber

Masumiyet Müzesi'nde yangın paniği

BEYOĞLU Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı.

30.11.2019 00:54 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:54
Masumiyet Müzesi'nde yangın paniği

BEYOĞLU Firuzağa Mahallesi'nde bulunan 'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaparken, ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 

Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta bulunan 4 katlı Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Müzeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada panik yapan bazı vatandaşlar da meraklı gözlerle ekiplerinin çalışmalarını izledi. ekipleri, müzeye dolan dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı. Yangın sonucu müzenin bodrum katında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et