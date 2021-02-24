Masumiyet "İlker" kimdir, gerçek adı ne? Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serkay Tütüncü dizi ve filmleri!

Bu akşam FOX TV ekranlarında başlayan Masumiyet dizisi, konusu kadar oyuncuları ile de büyük ilgi gördü. Dizide İlker karakteri merak edildi. Peki, Masumiyet "İlker" kimdir, gerçek adı ne? Masumiyet İlker karakterine hayat veren Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serkay Tütüncü dizi ve filmleri!

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar. Dizide Ela Yüksel, darp eden isim olan İlker Ilgaz izleyiciler tarafından merak edilmiştir. Daha önce Survivor yarışması ile ilgileri çeken Serkay Tütüncü, Masumiyet dizisinde İlker karakterine hayat veriyor!

MASUMİYET İLKER ILGAZ KİMDİR?

Otoriter ve mükemmeliyetçi babası ile çocukluğundan beri irili ufaklı tüm hatalarının üstünü örten annesi arasında kendi kimliğini bulamamış bir narsist. Varlık, güç ve gösteriş içinde geçen, kişisel başarılarla taçlanan 35 yıllık hayatı bir gecede tepe taklak olurken, o güne kadar cemiyet ve ekonomi sayfalarını süsleyen adı 3. Sayfaya taşınacak

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı.

2016 yılında TV 8'de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında 'İnsanlık Suçu' dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. 2019 yılında Afili Aşk dizisindeki Volkan, 2020 yılındaysa Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterine hayat verdi.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

24 Şubat gecesi, İstanbul'da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel'dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela'nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz'ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun'un kızı İrem'le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar'ın karşısına bir başka anne; İlker'in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem'in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar'ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker'in, yalanların ve İrem'in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.