Masumiyet final mi yaptı, neden yok? Fox TV Masumiyet bitti mi? Masumiyet final bölümünde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Masumiyet bitti mi, final mi yaptı merak ediliyor. Masumiyet bugün Fox TV'de ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler Masumiyet bitti mi, final mi yaptı merak etti. Peki, Masumiyet final mi oldu? Neden final yaptı? Masumiyet final bölümünde neler oldu? Detaylar haberimizde.

Masumiyet bitti mi, neden yok merak edildi. Masumiyet 31 Mayıs Pazartesi bugün ekranlara gelmedi.

MASUMİYET DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masumiyet dizisi normalde her hafta Çarşamba günleri saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyordu. Fakat dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada dizinin günü değiştirildi. Dizinin yeni günü Pazartesi günü oldu. Dizi bundan sonra Pazartesi günleri yayınlanacak.

MASUMİYET BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Evet, dizi geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekranlara gelmişti.

Twitter'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

"#Masumiyet'in dün akşamki final bölümünde tüm gerçekler ortaya çıktı."

Buna göre dizi 24 Mayıs Pazartesi günü final yaparak bitmiştir.

MASUMİYET FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İlker'in akıl almaz evlenme teklifiyle deliye dönen Bahar, Ela'ya güvenemez ve sert tedbirler almak zorunda kalır ancak ne İlker'in hesaplarına, ne de Timur'un çıkarları uğruna Ela'yı kullanmasına engel olamaz. Ela, uzun gel gitlerin ardından içindeki bütün soru işaretlerine rağmen, İlker'in telkinlerinin etkisinde kalır ve ona evet der. Bu akıl almaz evlilik, Ilgaz cephesine ihtiyacı olan algı yönetimini sağlasa da, Ilgaz'lar hiç beklemedikleri yerden altından kalkamayacakları bir darbe yer. İlker ve Ela'nın evlenmesi sadece Bahar için değil, İrem için de yıkıcı olur. Dengesini tamamen kaybeden İrem, nihayet iyileşmek adına büyük bir adım atarken, yaptığı misilleme ile Ilgaz'ları karıştırmayı başarır. Diğer yanda, Harun'un olay gecesindeki payı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarken, yolu Ela'nın yaşadığı felaket gecesinden geçen herkes için hesaplaşma vakti gelmiştir artık. Kızının evliliğiyle köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söyleyecek ve olay gecesiyle ilgili ezberler bir kez daha bozulacaktır.

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Avşar

Mehmet Aslantuğ

Deniz Çakır

İlayda Alişan

Serkay Tütüncü

Deniz Işın

Selen Uçer

Tolga Güleç

Neslihan Arslan

Asena Tuğal

Ertuğrul Postoğlu

Alayça Öztürk Gidişli

Kimya Gökçe Aytaç

Gizem Ergün

Asena Keskinci

Ozan Kaya Oktu

Sevgi Temel

Rüçhan Çalışkur