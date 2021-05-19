Masumiyet final mi yaptı, bitti mi? Masumiyet neden yayınlanmadı? Masumiyet dizisi yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Masumiyet bugün yayınlanmadı. Masumiyet dizisi yerine bugün Fox TV yayın akışında "Aile Hükümeti" dizisi yer aldı. Bunun ardından izleyiciler Masumiyet dizisi bitti mi, final mi oldu, neden yok? sorularını sordu. Peki, Masumiyet final mi yaptı, bitti mi? Masumiyet günü mü değişti, Çarşamba günleri neden yok? Detaylar haberimizde.

Masumiyet dizisi bugün yok mu? Masumiyet 19 Mayıs Çarşamba 2021 ekranlara gelmeyecek mi? Masumiyet günü mü değişti, neden yok? Masumiyet neden başlamadı? Fox TV yayın akışına göre bugün Masumiyet ekranlara gelmeyecek. Masumiyet yeni bölüm başlamayacak mı? Masumiyet son bölümde ne oldu?

MASUMİYET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masumiyet dizisi normalde her hafta Çarşamba günleri yayınlanıyordu. Fakat dizi gün değiştirdi ve bundan sonra Pazartesi günleri ekrana gelecektir.

MASUMİYET FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Masumiyet dizisi final yapmadı veya bitmedi. Sadece dizi gün değiştirmiştir. Dizinin yeni bölümleri Pazartesi günleri yayınlanacaktır. Dizi bu bakımdan bugün ekranlara gelmedi.

Masumiyet dizisinin resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklama şu şekilde:

""Yeni günümüz için biz de sizin kadar heyecanlıyız! #Masumiyet Pazartesi 20.00'de FOX'ta! @FOXTurkiye""

Buna göre dizinin günü Çarşamba'dan Pazartesi'ye alınmıştır.

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar ve Hale, çocukları için sıra dışı bir iş birliği yapmak zorunda kalırken, Harun'un gizli iş birlikleri ise davanın seyrini değiştirecek güçtedir. Ela, annesinin elini tutup, İlker'e arkasını dönmeyi nihayet başarır ancak Hale'nin dava sürecini etkilemek için bulduğu radikal çözüm Ela, İlker ve İrem üçlüsünün duygusal dengelerini kökünden sarsar. Ela, Hale'nin attığı adımla dengesini kaybederken, İrem; Hale ve İlker'den hayatının en ağır darbesini yer. Bahar, Harun'un etrafını saran sis perdesini ilk kez aralarken, İlker'in son hamlesi herkesin sınırlarını zorlayacaktır.

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Sevgi Temel, Rüçhan Çalışkur