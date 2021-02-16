Masumiyet dizisinde karavan krizi patlak verdi!
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Masumiyet dizisinde karavan krizi patlak verdi!

16.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:13
Masumiyet dizisinde karavan krizi patlak verdi!

Masumiyet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Deniz Çakır'ın karavan isteği kriz yarattı. İşte o krizin perde arkası...


tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizi setlerinde yıllardır özel karavan konusu sette krizlerin yaşanmasına neden oluyor. Yapımcıların oyuncular rahat etsin diye kiraladığı karavanlar başta sadece başrol oyuncularının hizmetine sunulurken şimdi birçok oyuncu bu konfordan yararlanıyor.

KARAVAN KRİZİ...

Dizi setlerinde artan karavan sayısı zaman zaman çekim yapılan bölgelerdeki yaşanan yoğun trafik nedeniyle vatandaşların da tepkisine neden oluyor. Karavanların aynı büyüklükte olmaması da zaman zaman oyuncular arasında kavgalar çıkarıyor.

GENÇ OYUNCULARIN TEPKİSİYLE KARŞILAŞTI

Bu konudaki son krize Deniz Çakır'ın "Masumiyet" dizisinde sebep olduğu ortaya çıktı. Çakır, kendi karavanını küçük buldu ve rol arkadaşları Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın beraber kullandığı karavana yerleşti. Bu durum iki genç oyuncunun tepkisine neden oldu.

Geçen yıllarda Demet Evgar'ın Avlu'nun setinde kendine özel tuvaletli oda hazırlatması da diğer oyuncuların tepkisini çekmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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