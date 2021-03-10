Masumiyet canlı yeni bölüm izle! FOX TV Masumiyet 3. bölüm kesintisiz canlı izle!
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Masumiyet canlı yeni bölüm izle! FOX TV Masumiyet 3. bölüm kesintisiz canlı izle!

10.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:53
Masumiyet canlı yeni bölüm izle! FOX TV Masumiyet 3. bölüm kesintisiz canlı izle!

FOX ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümü ile dikkat çeken Masumiyet Ela'yı kim dövdü? Masumiyet izle! Masumiyet canlı yeni bölüm izle! FOX TV Masumiyet 3. bölüm kesintisiz canlı izle!

Masumiyet, Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Masumiyet canlı yeni bölüm izle! FOX TV Masumiyet 3. bölüm kesintisiz canlı izle!

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

lker Ilgaz'ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar. Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir. 'Benim oğlum yapmaz' sözünden dönmeyen Hale, İlker'in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem'le, İlker'in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur. Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgaz'lar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir. Ela'nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET CANLI YENİ BÖLÜM İZLE!

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