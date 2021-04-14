Masumiyet canlı izle! FOX TV Masumiyet 8. Bölüm canlı izle! 14. Nisan Masumiyet full HD canlı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu?

Masumiyet, Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Masumiyet canlı izle! Masumiyet FOX canlı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet full HD canlı izle! Masumiyet izle! Masumiyet son bölüm izle! Masumiyet canlı izle! Masumiyet FOX TV canlı izle! Masumiyet FOX canlı izle! Masumiyet full HD canlı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu?

Masumiyet, Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Masumiyet canlı izle! Masumiyet FOX canlı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet full HD canlı izle! Masumiyet izle! Masumiyet son bölüm izle!Masumiyet canlı izle! Masumiyet FOX TV canlı izle! Masumiyet FOX 8. Bölüm canlı izle! Masumiyet full HD canlı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

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MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hale, Harun ve Bahar buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamen Hale'nin kontrolüne geçer. Banu'nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale'nin Bahar'a karşı en büyük silahı olur. Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela'nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer. Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker'i bulur. Aralarındaki büyük yüzleşme Ela'yı bir kez daha alt üst ederken, Bahar'ın attığı adım yüzleşmenin seyri değişir. Diğer yanda, İrem boşanma konusunda çark eder fakat İlker var gücüyle Ela'nın peşindedir. İrem, Hale'nin evliliğiyle ilgili telkinlerine rağmen soru işaretleri içindedir ve sorularının cevabı sadece Ela'dadır. Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun'un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır.

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