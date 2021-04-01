Masumiyet 6. bölüm full tek parça izle! Masumiyet 7. bölüm fragmanı izle!

FOX ekranlarının sevilen dram türündeki dizisi Masumiyet 6. bölümü ile ekrana geldi. Masumiyet 6. bölüm full tek parça izle! Masumiyet 7. bölüm fragmanı izle!

Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü İlayda Alişan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumiyet 6. bölüm full tek parça izle! Masumiyet 7. bölüm fragmanı izle!

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ela'nın hamileliğini hatırlaması üç aile için de sarsıcı olur. İlker, imza attığı vahşeti kabul etmek zorunda kalır, işin adli boyutundan korkan Hale, oğlu için bir kez daha düğmeye basar. Timur'un zaafları Hale'nin en büyük silahı olurken, Bahar ve Timur arasındaki ipler kopar.Kızını nihayet Ilgaz bataklığından çıkarmayı başaran Harun'un hedefi, İrem'i boşanmaya ikna etmektir. Harun hedefi 12'den vurur. İrem ve İlker'in şok boşanması, Harun'a rahat bir nefes aldırırken, Bahar'ın en karanlık kabusu yeniden gerçek olmak üzeredir. Boşanmanın acısını kaldıramayan İrem, Ela'yı bir kez daha İlker'le vurur. Yaşadıklarına rağmen, hayatına kaldığı yerden devam etmeye kararlı olan Ela, en ağır darbeyi hiç beklemediği bir yerden alır. Ela, hayatının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşirken İlker de adım adım zihnindeki karanlıkla yüzleşmeye başlar.

MASUMİYET 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!