MasterChef Zübeyde kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Zübeyde ne zaman yarıştı?
Yeni sezonuyla ekranlara güçlü bir dönüş yapan MasterChef Türkiye, her bölümde tansiyonu yükselten anlara imza atıyor. Jüri koltuklarında izleyicilerin yakından tanıdığı Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya otururken, bu sezon hem yepyeni yarışmacılar hem de geçmiş yılların hafızalarda iz bırakan isimleri mutfakta hünerlerini sergiliyor. Bu isimlerden biri de adından sıkça söz ettiren Zübeyde oldu.
Daha önceki sezonlarda sergilediği performans ve azmiyle dikkatleri üzerine çeken Zübeyde, bu yıl tekrar ekranlara dönerek hayranlarının ilgisini topladı. Kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve ilk hangi sezonda yarıştığı gibi sorular sosyal medyada gündem olurken, Zübeyde'ın mutfakta sergilediği kararlı ve disiplinli tutumu, MasterChef tarihine damga vuran hikâyelerden biri olarak öne çıkıyor. Yarışmadaki kararlılığı ve özgüveniyle Zübeyde, yeniden izleyiciyle buluşarak hafızalarda yer etmeyi sürdürüyor.
MASTERCHEF ZÜBEYDE KİMDİR?
MasterChef sahnesine İstanbul Beylikdüzü'nden adım atan Zübeyde, 41 yaşında ve üç çocuk annesi bir mutfak emekçisi. Aşçılık alanında 17 yıllık deneyime sahip olan Zübeyde, meslek hayatına doğup büyüdüğü Erzurum'da kendi işletmesini açarak başladı. Altı yıl boyunca işlettiği bu mekânda hem mutfağa hem de girişimciliğe dair önemli tecrübeler edindi. Ardından kariyerine İstanbul'da devam etme kararı alarak farklı kurum ve mutfaklarda aşçı olarak görev aldı. Yılların birikimiyle MasterChef'e katılan Zübeyde, hem tecrübesi hem de azmiyle dikkatleri üzerine çekiyor.