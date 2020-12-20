Masterchef Yuvalama tarifi nasıl yapılır? 20 Aralık Yuvalama yemek tarifi! Masterchef Yuvalama için gerekli malzemeler!

Masterchef 20 Aralık dokunulmazlık yarışmasında şefler tarafından Yuvalama yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Yuvalama nasıl yapılır? Yuvalama yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Yuvalama yemek tarifi!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Yuvalama tarifi oldu. Peki en güzel Yuvalama (Yuvarlama) yemek tarifi nasıldır? Yuvalama yemeği nasıl yapılır? Yuvalama için gerekli malzemeler nelerdir?

YUVALAMA (YUVARLAMA) İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Minik Köfteler İçin:

1 yemek kaşığı köftelik ince bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

150 gram kıyma

3 yemek kaşığı kırık pirinç

Çorba İçin:

3 adet arpacık soğan

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

500 gram kuzu incik

1 su bardağı nohut

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

Yoğurtlu Sosu İçin:

2 buçuk su bardağı su

1 adet yumurta

1 çorba kaşığıun

5 yemek kaşığı süzme yoğurt

YUVALAMA (YUVARLAMA) YEMEĞİ NASIL YAPILIR/ YUVALAMA YEMEK TARİFİ

Öncelikle nohutu bir gece önceden ıslatıyoruz. Ardından nohutu, tüm soğanla birlikte karabiber ve tuz ekleyerek tencerece 15 dakika civarı haşlıyoruz.

Yarım saat top köfteler için pirinci sıcak suyla ıslatın. İrmiği yoğurma kabına alın. Kıyma ve pirinci mutfak robotundan geçirin. Un ve irmiği karıştırın ve 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Bunu yapmamızdaki amaç daha kolay yuvarlama yapılabilsin diyedir.

Sonrasında köfte harcını 2 eşit parçaya bölün. Bir kase içerisinde aldığınız sıvı yağa elinizi batırın ve harcınızı nohut büyüklüğünde toplar yapın.

Akabinde çorba için et suyunu süzün, tencereye alın, kaynadığında top köfteleri içerisinde atın ve 2-3 dakika haşlayın. Köfteleriniz haşlanırken yoğurt sos için süzme yoğurdu soğuk bir suyla ezin. Ardından içerisinde yumurta ve unu da ekleyip güzelce karıştırın.

Son olarak tam haşlanmış nohut ve pişmiş etleri içerisine ekleyin. Hafif kızdırdığınız tereyağı ve naneyi de içerisine ekleyin. Ocaktan çorbanızı alın. Dilerseniz yağlı naneyi arzuya göre servis esnasında porsiyonlara da ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...