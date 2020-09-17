MasterChef yemekleri! Vitello tonnato tarifi! Vitello tonnato tarifi nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! Vitello tonnato tarifi! Vitello tonnato tarifi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Vitello tonnato hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Vitello tonnato hazırladı. Peki, Vitello tonnato tarifi nedir? Vitello tonnato nasıl yapılır? Vitello tonnato nedir?

MasterChef yemekleri! Vitello tonnato tarifi! Vitello tonnato tarifi nasıl yapılır?
17.09.2020 22:33 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:38

İtalya mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Vitello tonnatoaroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Vitello tonnato tarifi nasıl yapılır? Vitello tonnato nedir? Vitello tonnato nasıl yapılır, Vitello tonnato yapılırken nelere dikkat edilir?

VİTELLO TONNATO NEDİR, NASIL YAPILIR?

Vitello tonnato, orkinos ile tatlandırılmış kremsi, mayonez benzeri bir sosla kaplanmış soğuk, dilimlenmiş dana eti Piedmont bir tabaktır. Soğutulmuş veya oda sıcaklığında, genellikle yaz aylarında, bir İtalyan yemeğinin ana yemeği veya "ayrıntılı bir akşam yemeği için son derece zarif bir meze" olarak servis edilir.

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