Masterchef yemekleri! Ton balığı nasıl yapılır? Ton balığı yemek tarifi ve malzemeleri nelerdir?
05.10.2020 17:02 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:08
Masterchef Türkiye yarışmasında bugün ton balığı yapılacak. Seyirciler ton balığının tarifini ve malzemelerini merak etti. Peki Masterchef Türkiye ton balığı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Masterchef yarışmasında bugün yarışmacılar ton balığı yemeği yapacaklar. Kaptanlık seçme oyunundaki yemek merak konusu oldu. Kaptanlık yarışmasında liderliğe geçmek isteyenler ton balığını çok iyi yapmaları gerekiyor. Peki ton balığı nedir, yemeği nasıl yapılır? Ton balığı malzemeler ve tarifi sizlerle.
TON BALIĞI İÇİN MALZEMELER
4 adet ton balığı filetosu
1 adet konserve domates
Fesleğen
Tuz
1 adet soğan
12 adet siyah zeytin
100 mililitre su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay bardağı beyaz sirke
Karabiber
TON BALIĞI NASIL YAPILIR?Öncelikle soğanı küp küp doğruyoruz. Ardından domatesi süzüyoruz. Sonrasında zeytinyağını ısıtıp ton balığının her iki tarafını kızartıyoruz. Sonrasında buraya domatesleri ve zeytinleri katıyoruz. Sirke ekleyip biraz ısıttıktan, kaynattıktan sonra su ekliyoruz ve tuz-biberle balığı leziz hale getiriyoruz.Pişirme işlemi bittikten sonra kapağı açıyoruz. Ton balıklarını sosu ile beraber servis tabaklarına koyuyoruz. Son olarak tabağı fesleğen yaprakları ile süslüyoruz ve böylelikle servis ediyoruz.Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun...
DANİLO'NUN ÖZEL TON BALIĞI FİLETO MALZEMELERİ
1 kg taze ton balığı
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytin yağı
Balığı tuzlamak için kaya tuzu veya deniz tuzu
Servis için yanında pilav, dilerseniz patates, ya da yeşil salata olabilir