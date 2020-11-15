MasterChef yemekleri! Sarambula tarifi! Sarambula nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! Sarambula tarifi! Sarambula nasıl yapılır?

15.11.2020 21:29 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:33
MasterChef yemekleri! Sarambula tarifi! Sarambula nasıl yapılır?

MasterChef'te bu gece eleme heyecanı yaşanıyor. Bu sırada yine harika yemeklerin yapıldığı MasterChef'te Sarampula yapıldı. Peki Sarambula tarifi! Sarambula nasıl yapılır?

Oldukça çeşitli ve farklı tatların yapıldığı MAsterChef'teilginç tatlara yer verildi. Bugünün en önemli ve farjlı yemeklerinden birisi ise Saarmbulaydı. Peki, Sarambula tarifi! Sarambula nasıl yapılır?

SARAMBULA TARİFİ! SARAMBULA NASIL YAPILIR?

1 su bardağı mısır yarması

25 adet hamsi

2 adet pırasa

2 adet soğan

Bir tutam nane

Maydanoz

1 demet pazı

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

SARAMBULA TARİFİ

Soğan ve pırasayı temizleyin ve incecik kıyın. Bir tencerede tereyağını eritin. Kıydığınız soğan ve pırasayı tereyağında kavurun. Üzerine ufak doğranmış pazıları ekleyin. Nane, tuz, kıyılmış maydanoz ve hamsileri de ilave edip 5-6 dakika kavurun. Mısır yarmasını da ekleyin ve 2 su bardağı su ilave edin. kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin.

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