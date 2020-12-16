Masterchef yemekleri: Orman Kebabı nasıl yapılır? 15 Aralık 2020 Masterchef orman kebabı malzemeleri ve tarifi nedir?
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Masterchef yemekleri: Orman Kebabı nasıl yapılır? 15 Aralık 2020 Masterchef orman kebabı malzemeleri ve tarifi nedir?

16.12.2020 00:18 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:24
Masterchef yemekleri: Orman Kebabı nasıl yapılır? 15 Aralık 2020 Masterchef orman kebabı malzemeleri ve tarifi nedir?

Masterchef'te bu hafta Keşli Cevizli Erişte yapıldı. Peki Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Keşli Cevizli Erişte yapacaklar. Peki Keşli Cevizli Erişte tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Keşli Cevizli Erişte yapıldı. Peki Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Keşli Cevizli Erişte yapacaklar. Peki Keşli Cevizli Erişte tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

ORMAN KEBABI MALZEMELERİ

750 gr kuşbaşı dana eti

1 kuru soğan 3 orta boy havuç

3 orta boy patates

1 su bardağı haşlanmış bezelye

Tuz

Karabiber

Kekik

ORMAN KEBABI YAPILIŞI

Kuşbaşı dana eti düdüklüde 10 dakika haşlanır. ( Düdüklüye kullanmıyorsanız tencerede de olabilir).

Haşlama işlemi sürerken patates ve havuç kuşbaşı doğranıp sıvı yağda kızartılır.

Bezelye haşlanır. ( hazır da kullanabilirsiniz)

Bir başka tencerede piyazlık doğranmış soğan sıvı yağda hafif öldürülür.

İçine haşlanmış et ve bezelye, kızarmış havuç ve patates de katılır.

Etin haşlama suyundan dilediğiniz kadar koyulur.

Yemeği sulu tercih ederseniz üstünü kaplayıncaya kadar ilave edebilirsiniz.

Son olarak tuz, karabiber ve kekik de ilave ederek 15 dakika kadar birlikte pişirilir.

Tüm malzeme pişmiş olduğu için 15 dakika yeterlidir.

Yemeğimiz pilav ile çok iyi ikili olacaktır.

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