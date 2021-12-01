Masterchef yemekleri! Masterchef Humus çorbası tarifi! Humus çorbası nasıl yapılır? Humus çorbası tarifi nedir?

Humus çorbası tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Kıbrıs yemeği olan humus çorbası, tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde. Masterchef Humus çorbası tarifi! Humus çorbası nasıl yapılır? Humus çorbası tarifi nedir? detayları sizler için derledik.

HUMUS ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

2 su bardağı haşlanmış nohut

6 su bardağı su

5 diş sarımsak

1 soğan

1 kereviz

1 havuç

1 tatlı kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı un

1 defne yaprağı

2 limon suyu

3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Tane karabiber

Küp doğranmış beyaz peynir

HUMUS ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Havalar ister sıcak ister soğuk olsun, ramazan sofralarının vazgeçilmezidir çorbalar. Nohutları bir gece önceden ıslatın ve ertesi gün 4 su bardağı su ile haşlayın. Suyunu kullanmak üzere ayırın.

Tencereye ayçiçeği yağı ve tereyağını alın, küp doğranmış soğanı soteleyin. Sarımsak ilave edip sotelemeye devam edin. Kereviz ve havucu da ekleyerek 5 dakika daha kavurun.

Unu üzerine serpip karıştırın ve nohut suyu ile birlikte 6 su bardağı suyu sıcak olarak ekleyin. Su sebzelerle birlikte kaynadıktan sonra baharatları ve haşlanmış nohutu ilave edin. Defne yaprağı ve baharatları ekleyin. Pirinçler pişince limon suyunu ekleyip küp doğranmış beyaz peynir ve tane karabiberle servis yapın.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet