Masterchef yemekleri! En güzel Yeşil Kuzu Dövmesi nasıl yapılır? Danilo Şef'in özel tarifi Yeşil Kuzu Dövmesi için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Yeşil Kuzu Dövmesi yapması istendi. Bildiğimiz etli yemekten biraz daha farklı olan bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri Yeşil Kuzu Dövmesi nasıl yapılır? Yeşil Kuzu Dövmesi tarifi nasıl yapılır?