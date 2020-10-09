Masterchef yemekleri! En güzel Yeşil Kuzu Dövmesi nasıl yapılır? Danilo Şef'in özel tarifi Yeşil Kuzu Dövmesi için gerekli malzemeler nelerdir?
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Masterchef yemekleri! En güzel Yeşil Kuzu Dövmesi nasıl yapılır? Danilo Şef'in özel tarifi Yeşil Kuzu Dövmesi için gerekli malzemeler nelerdir?

09.10.2020 00:04 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:07
Masterchef yemekleri! En güzel Yeşil Kuzu Dövmesi nasıl yapılır? Danilo Şef'in özel tarifi Yeşil Kuzu Dövmesi için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Yeşil Kuzu Dövmesi yapması istendi. Bildiğimiz etli yemekten biraz daha farklı olan bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri Yeşil Kuzu Dövmesi nasıl yapılır? Yeşil Kuzu Dövmesi tarifi nasıl yapılır?

MasterChef 2020'de 8 Ekim Perşembe bugün Danilo Şef'in özel tarifi Yeşil Kuzu Dövmesi yapıldı. Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!

YEŞİL KUZU DÖVMESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Keşkek İçin Gerekli Malzemeler:

100 gram yarma buğday

1 adet orta boy soğan

1 adet havuç

Karabiber

Tuz

300 gram kuzu gerdan

50 gram tereyağı

Zencefilli Balkabağı Püresi İçin Gerekli Malzemeler:

250 gram soyulmuş balkabağı

10 Gr soyulmuş taze zencefil

Tuz

Beyaz toz biber

KuzuSos İçin Gerekli Malzemeler:

100 gram kemikli dana gerdan

1 adet orta boy soğan

5 Gr taze rozmari

20 gram domates

Tuz

Karabiber

2 adet sarımsak

10 gr Taze kekik

Kuzu Kafes Kaplamak İçin Gerekli Malzemeler:

20 gram ceviz

20 gram badem

10 gram cam fıstık

50 gram panko ekmek kırıntısı

1 bağ maydanoz

20 gram fındık

Siyah Erik Sos İçin Gerekli Malzemeler:

100 gram kuru erik

Yarım adet çubuk tarçın

Kuru Kayısı Sosu İçin Gerekenler:

2 adet yıldız anason

100 gram kuru sarı kayısı

Dekor İçin Gerekenler:

1 adet küçük yeşil kabak

1 adet küçük kanlı kuzukulağı

2 adet çeri domates

2 adet arpacık soğan

YEŞİL KUZU DÖVMESİ NASIL YAPILIR?

Danilo Şef'in özel tarifi Yeşil Kuzu Dövmesi yemeğinin tarifini en iyi şekilde Masterchef'i izleyerek öğrenebilirsiniz. Özel tarif ise yakın zamanda Masterchef'in Youtube kanalına yüklenecektir.

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