Masterchef yemekleri! En güzel Yeşil Kuzu Dövmesi nasıl yapılır? Danilo Şef'in özel tarifi Yeşil Kuzu Dövmesi için gerekli malzemeler nelerdir?
MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Yeşil Kuzu Dövmesi yapması istendi. Bildiğimiz etli yemekten biraz daha farklı olan bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri Yeşil Kuzu Dövmesi nasıl yapılır? Yeşil Kuzu Dövmesi tarifi nasıl yapılır?
MasterChef 2020'de 8 Ekim Perşembe bugün Danilo Şef'in özel tarifi Yeşil Kuzu Dövmesi yapıldı. Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!
YEŞİL KUZU DÖVMESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Keşkek İçin Gerekli Malzemeler:
100 gram yarma buğday
1 adet orta boy soğan
1 adet havuç
Karabiber
Tuz
300 gram kuzu gerdan
50 gram tereyağı
Zencefilli Balkabağı Püresi İçin Gerekli Malzemeler:
250 gram soyulmuş balkabağı
10 Gr soyulmuş taze zencefil
Tuz
Beyaz toz biber
KuzuSos İçin Gerekli Malzemeler:
100 gram kemikli dana gerdan
1 adet orta boy soğan
5 Gr taze rozmari
20 gram domates
Tuz
Karabiber
2 adet sarımsak
10 gr Taze kekik
Kuzu Kafes Kaplamak İçin Gerekli Malzemeler:
20 gram ceviz
20 gram badem
10 gram cam fıstık
50 gram panko ekmek kırıntısı
1 bağ maydanoz
20 gram fındık
Siyah Erik Sos İçin Gerekli Malzemeler:
100 gram kuru erik
Yarım adet çubuk tarçın
Kuru Kayısı Sosu İçin Gerekenler:
2 adet yıldız anason
100 gram kuru sarı kayısı
Dekor İçin Gerekenler:
1 adet küçük yeşil kabak
1 adet küçük kanlı kuzukulağı
2 adet çeri domates
2 adet arpacık soğan
YEŞİL KUZU DÖVMESİ NASIL YAPILIR?
Danilo Şef'in özel tarifi Yeşil Kuzu Dövmesi yemeğinin tarifini en iyi şekilde Masterchef'i izleyerek öğrenebilirsiniz. Özel tarif ise yakın zamanda Masterchef'in Youtube kanalına yüklenecektir.