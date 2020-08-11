MasterChef yemekleri! En güzel Tutmaç çorbası tarifi! Tutmaç çorbası nasıl yapılır? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tutmaç çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tutmaç çorbası hazırladı. Peki, Tutmaç çorbası tarifi nedir? Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

Çorba sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Tutmaç çorbası, aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tutmaç çorbası tarifi nasıl yapılır? Tutmaç çorbası nasıl yapılır, Tutmaç çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Tutmaç çorbası tarifi! TUTMAÇ ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER 2 diş sarımsak

1 su bardağı et suyu

Tuz

1 su bardağı nohut

1 su bardağı yeşil mercimek

Su TUTMAÇ ÇORBASI HAMURU İÇİN 1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

Üzeri İçin,

1 tutam taze nane TUTMAÇ ÇORBASI TERBİYESİ İÇİN 1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar su

1 kase süzme yoğurt

1 adet yumurta TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ Bir su bardağı haşlanmış nohutu ve 1 su bardağı haşlanmış olan mercimeği tencereye alın. Üzerine bir su bardağı et suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Tutmaç çorbası terbiyesi için bir kaba bir kase süzme yoğurdu koyun.

Üzerine biraz su ilave edip süzme yoğurdu karıştıırın.

Ardından yoğurdun üzerine bir adet yumurta kırın ve karıştırın.

Terbiyeye daha sonra sıcak su ilave edip terbiyenin kıvamını açın.

Hamuru için bir karıştırma kabına bir su bardağı unu alıp, üzerine bir adet yumurta kırın.

Bir çay kaşığı kadar tuz ve aldığı kadar un ilave edip hamuru yoğurun.

Daha sonra hamuru açın ve açtığınız hamuru kare kare kesin.

Kare kare kesilen hamurları tencerye aktarın.

Terbiyeyi tencerye ilave edin ve kaynadıktan sonra servis tabağına alın.

Tutmaç çorbasının sosu için ise tavaya tereyağını alın.

Üzerine ince kesilmiş olan taze naneyi ilave edin. Afiyet olsun.