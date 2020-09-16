MasterChef yemekleri! En güzel Tavuk kanat tarifi! Tavuk kanat tarifi nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef yemekleri! En güzel Tavuk kanat tarifi! Tavuk kanat tarifi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tavuk kanat hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tavuk kanat hazırladı. Peki, Tavuk kanat tarifi nedir? Tavuk kanat nasıl yapılır? Tavuk kanat nedir?

MasterChef yemekleri! En güzel Tavuk kanat tarifi! Tavuk kanat tarifi nasıl yapılır?
16.09.2020 00:30 | Son Güncelleme: 16.09.2020 00:35

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tavuk kanat aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tavuk kanat tarifi nasıl yapılır? Tavuk kanat nedir? Tavuk kanat nasıl yapılır, Tavuk kanat yapılırken nelere dikkat edilir?

TAVUK KANAT TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

2 paket tavuk kanat

Sos malzemesi; 3-4 diş (rende sarımsak, yarım limon, 2-3 tane defne yaprağı, 1 tutam kekik, 1 tutam biberiye, bir miktar tuz, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber,

TAVUK KANAT NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk kanatlarınızı güzelce yıkayın süzün. Sos malzemelerini derin bir kapta karıştırın. Yıkadığınız tavukları bu sosa ekleyip birbirlerine iyice karıştırın.

3-4 saat ağzını kapatıp buzdolabında dinlendirin. Yeterince bekledikten sonra bir teflon tava alın, 1-2 kaşık sıvı yağ ekleyin.

Sos da bekleyen tavuk kanatları bir bir elinize alın üstlerini çok üstten çok az şöyle bir sıyırarak tavaya dizin.

Tavanın altını yakıp ağzını kapatın, bir süre sulanarak pişsinler arada sırada tavuk kanatları alt üst edin suyunu çekmeye başladığında çok az suları kaldığında tavanızın ağzını açın iyice altlı, üstlü kızartın aynı mangal yapılmış gibi kıpkırmızı olacaklar. Afiyet olsun.

İlgili Haberler

MasterChef yemekleri! En güzel Fırın sütlaç tarifi! Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç nedir?
MasterChef yemekleri! En güzel Fırın sütlaç tarifi! Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç nedir?
MasterChef yemekleri! En güzel Nohutlu tavuklu pilav tarifi! Nohutlu tavuklu pilav tarifi nasıl yapılır?
MasterChef yemekleri! En güzel Nohutlu tavuklu pilav tarifi! Nohutlu tavuklu pilav tarifi nasıl yapılır?
MasterChef yemekleri! En güzel Gözleme tarifi! Gözleme nasıl yapılır? MasterChef'te ördek gözleme yapıldı, evde klasik gözleme yapıldı!
MasterChef yemekleri! En güzel Gözleme tarifi! Gözleme nasıl yapılır? MasterChef'te ördek gözleme yapıldı, evde klasik gözleme yapıldı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Emmanuel Macron Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Niran Ünsal Ferhat Göçer Fahriye Evcen Gonca Vuslateri
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Burak Yılmaz Vedat Muriqi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Bursa Avrupa Türk Lirası
Şu an buradasınız: MasterChef yemekleri! En güzel Tavuk kanat tarifi! Tavuk kanat tarifi nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 00:39:09. #1.14#
title