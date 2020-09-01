MasterChef yemekleri! En güzel Tamale tarifi! Tamale nasıl yapılır? Tamale nedir? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tamale hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tamale hazırladı. Peki, Tamale tarifi nedir? Tamale nasıl yapılır? Tamale nedir?

Çekya yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Tamale aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tamale tarifi nasıl yapılır? Tamale nedir? Tamale nasıl yapılır, Tamale yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Tamale tarifi!

TAMALE NEDİR?

Tamal veya çoğul kullanımıyla tamales, Amerika kıtasında yaygın olarak tüketilen, içinde çeşitli malzemeler olan hamurun, mısır veya muz yaprağına sarılarak pişirilmesiyle hazırlanan yiyecek. Yenilmeden önce bu sarılan yaprak, esas yemekten ayrılmaktadır. Mezoamerika kökenli bir yiyecek olup, geçmişi MÖ 8000 ile 5000 yıl öncesine kadar uzanır.[1

EN GÜZEL TAMALE TARİFİ

TAMALE MALZEMELERİ

1 çay kaşığı kimyon, 2 diş sarımsak, 2 kırmızı biber, 3 orta boy domates, 20 adet kuru mısır yaprağı, 500 gram tavuk göğsü pişmiş ve küçük parçalara ayrılmış, 5 bardak su, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik,

MASA HAMURU

2 su bardağı tavuk göğsünün suyu, 1 yemek kaşığı kabartma tozu, 2 su bardağı mısır unu, 250 gr tereyağ veya margarin

TAMALE YEMEK YAPILIŞI

Yumuşatmak için mısır yapraklarını ılık suda bekletin.

Masa hamuru için malzemeleri bir araya getiri ve sonramısır yapraklarının içnr sürün.

Tavuğu küçük parçalar haline getiriptavuğun içine 5 bardak su hariç diğer tüm malzemeleri ve baharatları ilave edin.

Harç tamamlanınca masa hamurunun üzerine ekleyip mısır yapraklarını sarın.

Daha sonra sarılı mısırları büyük bir tencereye yerleştirip ütüne 5 su bardağı suyu ilave edin.

40 dakika pişirin.

Afiyet olsun.