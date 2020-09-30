MasterChef yemekleri! En güzel Sufle tarifi! Sufle nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sufle hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sufle hazırladı. Peki, Sufle nedir? Sufle nasıl yapılır? Sufle nedir?

Tatlı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sufle aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sufle nasıl yapılır? Sufle nedir? Sufle nasıl yapılır, Sufle yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sufle yapıldı, evde klasik Sufle yapıldı! İşte en güzel Sufle!

SUFLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

* 2 yumurta (küçükse 3 tane)

* 80 gr bitter çikolata

* 50 gr tereyağı (tuzsuz tereyağı daha güzel tatlandırır)

* 1 tutam tuz

* Yarım su bardağından biraz

SUFLE NASIL YAPILIR?

Yumurtayı kırdıktan sonra blender ile çırpın, köpüren yumurtaya çekeri yavaş yavaş ilave ederken çırpmaya devam edin.

Ocağa tereyağı ve bitter çikolatayı koyun, eridikten sonra altını kapatıp tuz ve unu ekleyin.

Güzelce karıştırdıktan sonra şekerli yumurtalı karışımın içine ekleyin.

Biraz çırptıktan sonra tabaklara alabilirsiniz.

Fırını işe başlarken çalıştırın, yaklaşık 8 dakika ısınması gerekir. Fırında 220 dereceye koyun.

En fazla 8 dakika pişecektir.

Eğer fırınınız küçükse daha çabuk pişer, bu yüzden 5 dakika da yeterli olur.