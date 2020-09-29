MasterChef yemekleri! En güzel Özbek pilavı tarifi! Özbek pilavı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Özbek pilavı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Özbek pilavı hazırladı. Peki, Özbek pilavı nedir? Özbek pilavı nasıl yapılır? Özbek pilavı nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Özbek pilavı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Özbek pilavı nasıl yapılır? Özbek pilavı nedir? Özbek pilavı nasıl yapılır, Özbek pilavı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Özbek pilavı yapıldı, evde klasik Özbek pilavı yapıldı! İşte en güzel Özbek pilavı!

ÖZBEK PİLAVI İÇİN GEREKLİ GEREKLİ MALZEMELER:

- 2 su bardağı pirinç

- Yarım kilo kuzu kuşbaşı

- 4 su bardağı su

- 6 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tane kuru soğan

- 2 tane havuç

- 2 tatlı kaşığı karabiber

- 2,5 tatlı kaşığı tuz

ÖZBEK PİLAVI NASIL YAPILIR?

Öncelikle eti kısık ateşte ortalama 40 dakika pişiriyoruz. Ardından su ve tuz ilave ederek yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz.

Soğanları küp şeklinde, havuçları ise uzun ince şeklinde doğruyoruz. Tereyağını tencerede eritip doğradığımız soğan ve havuçları karıştırarak kısık ateşte kavuruyoruz.

Ardından suyu çeken etleri havuçların yanına ekliyoruz. Bir kaç kere çevirerek sebzeleri yayıyoruz. Üzerine pirinç, su ve tuz katıp kaynamaya bırakıyoruz.

Kaynayınca ilk olarak orta sonra kısık ateşte suyu çekilene kadar pişiriyoruz. Ardından altını kapatıp üstüne karabiber serpiştiriyoruz.

Tencerenin üstüne kağıt havlu serip 20 dakika kadar dinlendirdiğimiz pilavı soğutmadan servis ediyoruz.

Afiyet olsun...