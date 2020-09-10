MasterChef yemekleri! En güzel Nyoki tarifi! Nyoki (Gnocci) nasıl yapılır? Nyoki nedir?
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MasterChef yemekleri! En güzel Nyoki tarifi! Nyoki (Gnocci) nasıl yapılır? Nyoki nedir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Nyoki hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Nyoki hazırladı. Peki, Nyoki tarifi nedir? Nyoki (Gnocci) nasıl yapılır? Nyoki nedir?

MasterChef yemekleri! En güzel Nyoki tarifi! Nyoki (Gnocci) nasıl yapılır? Nyoki nedir?
10.09.2020 00:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:56

Deniz ürünü yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Nyoki aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Nyoki tarifi nasıl yapılır? Nyoki (Gnocci) nedir? Nyoki nasıl yapılır, Nyoki yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Nyoki tarifi!

EN GÜZEL NYOKİ TARİFİ

Malzemeler: Hamuru için; Yaklaşık 3 su bardağı kadar un, 2 çay kaşığı tuz, 2 tane orta boy haşlanmış patates,

Üzeri için; 200 gr kıyma, tuz, karabiber, pul biber, çok az sıvı yağ, maydanoz, 1 diş rendelenmiş sarımsak, haşlamak için sıcak su, 3 orta boy domates rendesi, 2 tane sivri biber, 1 tane orta boy kuru soğan,

NYOKİ (GNOCCİ) NASIL YAPILIR?

2 adet patatesi haşlayıprendeleyin ve soğumaya bırakın. Patateslerin soğuk ve kuru olması gerekiyor.

Daha sonra tuzunu ekleyip unu kontrollü bir şekilde dökerek mantı hamuru şeklinde bir hamur elde edin. Hamur çok yumuşak veya çok sert olmamalı.

Az miktar sıvı yağda kıyma ve soğanı kavurun ve üzerine domates rendesini ekleyin. Sarımsak ve baharatlarını da ekleyip maydanozu da ilave edin.

Böylece yumurtasız melemen şeklinde bir harç hazırlamış olacaksınız.

Dinlenmiş hamuru tezgaha alın. 1 cm kalınlıkta uzun şeritler halinde kesin.

Ardından küçük karelere bölün. Minik karelere çatalın üzerinden yuvarlayıp şekil verin. Her bir minik kareyi çatalın üzerinden yuvarlayıp şekil verin ve bol suda makarna haşlar gibi 5 dk kadar haşlayın.

Sonra altını kapatın ve içine 1 su bardağı soğuk su dökün.Bir müddet dinlendirin ve servis tabağına alın. Üzerine kıymalı harçtan gezdirip servis edin

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