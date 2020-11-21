Masterchef yemekleri! En güzel Muradiye Çorbası nasıl yapılır? Muradiye Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Muradiye Çorbası yapması istendi. Bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri Muradiye Çorbası atlısı nasıl yapılır? Muradiye Çorbası tarifi nasıl yapılır?

MasterChef 2020'de 21 Kasım Cumartesi bugün Muradiye Çorbası yapıldı. Muradiye Çorbası nasıl yapılır? Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!

MURADİYE ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

1 parça tavuk göğsü

1 adet kabak

1 adet havuç

2 yemek kaşığı arpa şehriye

3 yemek kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı su

Tuz, karabiber

1 adet et bulyon(isteğe göre)

Terbiyesi için:

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı su

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI

Bursa ilimizin yöresel tatlarından olan bu çorba soğuk günlerde içinizi ısıtarak kolayca hazırlayabileceğiniz şekli ile geliyor. Masterchef Muradiye Çorbası yapılışı

Önce tavuk etini, kabak ve havuçu küçük küçük küp şeklinde doğrayın.

Tencereye sıvı yağı koyup önce etleri iyice pişirin sonra kabak ve havuçları ekleyip 5 dakika kavurun.

Üzerine 5 su bardağı sıcak su ekleyip kabak ve havuçlar az pişene kadar kaynatın üzerine arpa şehriyeyi ilave edip şehriyeler şişene kadar kaynatın.

Yoğurt ve unu karıştırıp yarım çay bardağı su ile açın kaynayan çorba suyundan 1 kepçe alıp yoğurda karıştırın bunu yapmamızın sebebi yoğurdu ilave edince kesilmemesi içindir.

Yoğurdu çorbaya ilave edip karıştırın ve 1-2 dakika daha kaynatıp tuz ve karabiberini ekleyin.

İsteğe göre et bulyonu da ekleyin. Eğer bulyon koyarsanız tuzunu az ilave edin.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağlı naneyi yakıp çorbanın üzerine dökün.