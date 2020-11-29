MasterChef yemekleri! En güzel Money Bag tarifi! Money Bag nasıl yapılır? Money Bag malzemeleri nelerdir?
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MasterChef yemekleri! En güzel Money Bag tarifi! Money Bag nasıl yapılır? Money Bag malzemeleri nelerdir?

29.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:41
MasterChef yemekleri! En güzel Money Bag tarifi! Money Bag nasıl yapılır? Money Bag malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Money Bag hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Money Bag hazırladı. Peki, Money Bag tarifi nedir? Money Bag nasıl yapılır? Money Bag nedir?

Tayland ve uzakdoğu mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Money Bag aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Money Bag tarifi nasıl yapılır? Money Bag nedir? Money Bag nasıl yapılır, Money Bag yapılırken nelere dikkat edilir?

MONEY BAG TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 çorba kaşığı Şeker

1 çorba kaşığı Soya sosu

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1/2 (yarım) çorba kaşığı Susam yağı

1/2 (yarım) çorba kaşığı Biber

2 diş ezilmiş Sarımsak

1 çorba kaşığı Mısır unu

1 ve 1/2 (yarım) çorba kaşığı İstiridye sosu

175 gram Kıyma

115 gram İnce doğranmış karides

60 gram Su kestanesi ince kıyılmış

2 İnce doğranmış Shitake mantarı

30 gram Havuç ince doğranmış

Yaklaşık 50 adet Küçük sarma sarmalayıcı paketi

Bir demet sarımsak frenk soğanı

Kızartma yağı

MONEY BAG NASIL YAPILIR?

İlk olarak soya sosu, susam yağı, şeker, biber, istiridye sosu ve mısır ununu bir kaba koyuyoruz ve kıyma ekleyip karıştırıyoruz. Ardından karidesleri ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Sonrasında havuç, su kestanesi ve mantarları ekleyip yine karıştırıyoruz.

Sonrasında 1-2 saat üsre buzdolabında saklıyoruz. Karışımı küçük bir kaşıkla rulo sargının ortasına koyup 2 zıt köşeye bunu katlıyoruz. Ardından yan tarafı ve diğer 2 köşeyi sıkıştırıyoruz.

Beyazlatılmış sarımsak soğanı money bagin üst tarafına bağlayın. Para poşetlerini sarın. Yağı büyük bir tencerede ısıtın. Money bag'leri gruplar halinde 2-3 dakika kadar kızartın.

Son olarak biber sosu ya da en sevdiğiniz daldırma sos ile servis yapın.

Afiyet olsun...

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