MasterChef yemekleri! En güzel Jumbo karides tarifi! Jumbo karides nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef yemekleri! En güzel Jumbo karides tarifi! Jumbo karides nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Jumbo karides hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Jumbo karides hazırladı. Peki, Jumbo karides tarifi nedir? Jumbo karides nasıl yapılır?

MasterChef yemekleri! En güzel Jumbo karides tarifi! Jumbo karides nasıl yapılır?
11.08.2020 22:59 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:09

Deniz ürünleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Jumbo karides, aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Jumbo karides tarifi nasıl yapılır? Jumbo karides nasıl yapılır, Jumbo karides yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Jumbo karides tarifi!

JUMBO KARİDES İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Karides ile çeşitli lezzetler hazırlamak mümkündür. En sevilen tariflerden biri olan tartar soslu çıtır jumbo karides, bu konuda tercih edebileceğiniz özel seçenek olarak öne çıkıyor?

Tartar Soslu Çıtır Jumbo Karides İçin Gerekli Malzemeler:

1 çay bardağı galeta unu

Yarım çay bardağı süt

1 çay bardağı mayonez

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 adetKornişon Turşu

1 çay bardağı Hindistan Cevizi (rendelenmiş)

Tartar Soslu Çıtır Jumbo Karides Tarifi:

Öncelikle tartar sos için zar şeklinde doğranmış kornişon turşuyu mayonezi, kapari tanelerini ve ince kıyılmış jalapone biberi, bir kasede karıştırın. Sosunuz artık hazır.

Ardından jumbo karidesleri kızartmak için karbonatı, toz biberi ve unu bir kasede karıştırın.

Ayrı bir kasede de yumurtayı ve sütü çırpın.

Sıvı malzeme ile katı malzemeyi birleştirerek bulamaç yapın.

Jumbo karidesleri önce bulamaca, sonra da rendelenmiş Hindistan Cevizi'ne batırın. Kızgın yağda karidesleri kızartın. Karideslerin fazla yağını alması için kağıt bir havlu üzerine kızarttığınız karidesleri alın.

Karidesleri tartar sos eşliğinde servis yapın. Afiyet olsun

Afiyet olsun.

İlgili Haberler

Masterchef Elbasan tarifi! Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava nerenin yemeğidir?
Masterchef Elbasan tarifi! Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava nerenin yemeğidir?
Bulgur pilavı tarifi | Bulgur pilavı nasıl yapılır? Bulgur pilavı çeşitleri
Bulgur pilavı tarifi | Bulgur pilavı nasıl yapılır? Bulgur pilavı çeşitleri
Çökertme Kebabı nedir, nasıl yapılır? Çökertme Kebabı hangi yöreye ait, tarifi ve malzemeler
Çökertme Kebabı nedir, nasıl yapılır? Çökertme Kebabı hangi yöreye ait, tarifi ve malzemeler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Yaşam
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da 'yüksek riskli deney' olarak nitelendirildi Güncel
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim 3. Sayfa
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Ekonomi
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Vaka sayıları daha da artacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Vaka sayıları daha da artacak
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı
Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanına destek mesajı
Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanına destek mesajı
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Beşiktaş'ın Bırakmam seni kampanyasında toplanan toplam destek tutarı 150 milyon TL'ye ulaştı
Beşiktaş'ın Bırakmam seni kampanyasında toplanan toplam destek tutarı 150 milyon TL'ye ulaştı
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Cem Yılmaz Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Arda Turan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Euro Milli Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: MasterChef yemekleri! En güzel Jumbo karides tarifi! Jumbo karides nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 23:09:14. #1.15#
title