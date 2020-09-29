MasterChef yemekleri! En güzel Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır?

29.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:42
MasterChef yemekleri! En güzel Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hamsili pilav hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hamsili pilav hazırladı. Peki, Hamsili pilav nedir? Hamsili pilav nasıl yapılır? Hamsili pilav nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hamsili pilav aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hamsili pilav nasıl yapılır? Hamsili pilav nedir? Hamsili pilav nasıl yapılır, Hamsili pilav yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Hamsili pilav yapıldı, evde klasik Hamsili pilav yapıldı! İşte en güzel Hamsili pilav!

HAMSİLİ PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

1 kg ayıklanmış hamsi

Tereyağı

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 su bardağı baldo pirinç

Yarım bağ dereotu

2 adet yemeklik doğranmış soğan

Tuz

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı yenibahar

Karabiber

Yarım su bardağı kuş üzümü

HAMSİLİ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Ayıklanmış hamsilerin kılçıklarını temizleyin. Bol suda yıkayın süzgece alıp suyunun süzülmesini sağlayın.

Zeytinyağını pilav tenceresine koyup ocağa alın. Soğanı ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun. Kavurmaya pirinci ilave ederek devam edin. Naneyi, karabiberi, tuzu, yenibaharı ve kuş üzümünü ekleyip iki tur çevirin. Suyu ve toz şekeri de ekleyip orta ateşte pişirin.

Dere otunu ince ince kıyın. Pilava ilave edip pilavı demlenmeye alın.

Güveç kaplarını tereyağı ile yağlayın. Hamsilerin derili kısımları altta olacak şekilde güveç kabına dizin. Güvecin taban kısmını hamsi ile tamamen kapatın. Ortasına pilavı yerleştirin ve hamsi ile pilavın üzerini bohça gibi kaptın. Fırça ile hamsilerin üzerine zeytinyağı sürün. Biraz da tuz serpin.

Bütün güveç kaplarını aynı şekilde hazırlayın. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 30-35 dakika hamsilerin üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

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Haber Yorumları (3)
BETÜL: masterchef yemek listesi verse de her gün ne yapacağımız belli olsa :D
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RUMEYSA: ben hiç denemedim bunu bir kere yapmak istiyorum
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SÜMEYYEE: bizim oralarda en çok yapılan yemeklerdendir
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 17:02:28. #1.14#
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