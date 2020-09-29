MasterChef yemekleri! En güzel Çin pilavı tarifi! Çin pilavı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Çin pilavı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Çin pilavı hazırladı. Peki, Çin pilavı nedir? Çin pilavı nasıl yapılır? Çin pilavı nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Çin pilavı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Çin pilavı nasıl yapılır? Çin pilavı nedir? Çin pilavı nasıl yapılır, Çin pilavı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Çin pilavı yapıldı, evde klasik Çin pilavı yapıldı! İşte en güzel Çin pilavı!

ÇİN PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı bezelye

3 adet havuç

1 adet tavuk göğsü

8-10 dal dereotu

8-10 dal taze soğan

2 tane paprika biber

3-4 tane yeşil köy biberi

1 su bardağı mısır

8-10 adet kornişon turşu

Tuz

Pilavı pişirmek için;

Zeytinyağı

ÇİN PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pilavı zeytinyağı veya ayçiçek yağıyla pişirilir. Soğuk sunum yapılacağı için katı yağ kullanımı doğru değil.

Eklenecek su pirinç miktarına göre değişiklik gösterir ancak bu tarifte 1 su bardağı pirince 1, 5 su bardağı su, tuz ekleyerek ve ıslatmadan pirinci kavurarak pişirme işlemi yapıldı.

Havuç, bezelye ve tavuk göğsü ayrı tencerede haşlanır.

Pişirilen pilav dinlenmeye bırakılır, bu sırada yeşillikler ince ince doğranır. İyice soğuyan pilava, önce haşlanan tavuk etin küp küp doğranarak eklenir.

Bezelye, havuç ilave edilir. Biberler ve kornişon turşu küp küp doğranıp eklenir.

En son yeşillikler eklenir ve alttan üste pirinçleri ezmeden karıştırılır. İstenilen şekilde servis edilir.