MasterChef Tuzlu krep nasıl yapılır? En pratik, lezzetli tuzlu krep tarifi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Tuzlu krep nasıl yapılır? En pratik, lezzetli tuzlu krep tarifi!

02.11.2020 22:19 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:26
MasterChef Tuzlu krep nasıl yapılır? En pratik, lezzetli tuzlu krep tarifi!

Kendi damak lezzetinize göre şekillenebilen tuzlu krep günün her öğünü tüketilebilir. MasterChef Tuzlu krep nasıl yapılır? En pratik, lezzetli tuzlu krep tarifi!

Reçel, peynir ve çikolata ile servis edilebilen MasterChef Tuzlu krep nasıl yapılır? En pratik, lezzetli tuzlu krep tarifi!

MASTERCHEF TUZLU KREP NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 tutam tuz

1 çay kaşığı tereyağı

Yapılışı;

Kabın içinde yumurta, sıvı yağ, tuz ve unu yavaşça karıştırın.

Karışımın içine yavaş yavaş sütü yedirerek ekleyin.

Tavaya tereyağını ekleyin ve eritin. Yağ ne kadar kızgın olursa, krep de o kadar az yağ çeker.

Karışım sıvı bir hamur kıvamına geldiğinde küçük bir kepçe ile karışımı sıcak tereyağın üzerine tavaya dökün.

Tavayı çevirerek karışımın tava kenarına kadar yayılmasını sağlayın ki krep daire şeklini alsın.

Krep tavada sallanabildiğinde pişmiş demektir, diğer tarafını çevirin ve pişirin. Kreplerin içerisine dilediğiniz gibi harç hazırlayabilirsiniz

İlgili Haberler

MasterChef pankek tarifi nasıl yapılır? MasterChef en lezzetli, pratik pankek tarifi!
MasterChef pankek tarifi nasıl yapılır? MasterChef en lezzetli, pratik pankek tarifi!
MasterChef İzmir bomba nasıl yapılır? İzmir bomba tarifi! En lezzetli, pratik İzmir bomba tarifi!
MasterChef İzmir bomba nasıl yapılır? İzmir bomba tarifi! En lezzetli, pratik İzmir bomba tarifi!
MasterChef acılı bulgur pilavı nasıl yapılır? En lezzetli ve pratik bulgur pilavı nasıl yapılır?
MasterChef acılı bulgur pilavı nasıl yapılır? En lezzetli ve pratik bulgur pilavı nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İkbal Gürpınar
Spor Fatih Terim Adem Ljajic Gökhan Töre Mustafa Cengiz Josef De Souza
Daha Fazla Kız Erkek İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef Tuzlu krep nasıl yapılır? En pratik, lezzetli tuzlu krep tarifi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 22:38:51. #1.15#
title