MasterChef Tuzlu krep nasıl yapılır? En pratik, lezzetli tuzlu krep tarifi!

Kendi damak lezzetinize göre şekillenebilen tuzlu krep günün her öğünü tüketilebilir. MasterChef Tuzlu krep nasıl yapılır? En pratik, lezzetli tuzlu krep tarifi!

Reçel, peynir ve çikolata ile servis edilebilen MasterChef Tuzlu krep nasıl yapılır? En pratik, lezzetli tuzlu krep tarifi!

MASTERCHEF TUZLU KREP NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 tutam tuz

1 çay kaşığı tereyağı

Yapılışı;

Kabın içinde yumurta, sıvı yağ, tuz ve unu yavaşça karıştırın.

Karışımın içine yavaş yavaş sütü yedirerek ekleyin.

Tavaya tereyağını ekleyin ve eritin. Yağ ne kadar kızgın olursa, krep de o kadar az yağ çeker.

Karışım sıvı bir hamur kıvamına geldiğinde küçük bir kepçe ile karışımı sıcak tereyağın üzerine tavaya dökün.

Tavayı çevirerek karışımın tava kenarına kadar yayılmasını sağlayın ki krep daire şeklini alsın.

Krep tavada sallanabildiğinde pişmiş demektir, diğer tarafını çevirin ve pişirin. Kreplerin içerisine dilediğiniz gibi harç hazırlayabilirsiniz