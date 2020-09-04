MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu Dün akşam ekrana gelen MasterChef Türkiye'de şeflerden Danilo Zanna, yarışmacılara Masterclass verdi. Gecenin sonunda ise bir kişi en iyi tabağı hazırlayarak İtalya'dan özel gelen makarna açma makinesi, makarna ve risotto yapımında kullanılan tüm ekipmanların sahibi oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 45. bölümüyle ekrana geldi. Şef Danilo Zanna'nın eğlenceli Masterclass'ının ardından yarışmacılar en iyi makarna ve risottoyu yapmak için savaştı.

RİSOTTO VE MAKARNA YAPMAYI ÖĞRETTİ

MasterClass eğitiminde yarışmacılara elde ev yapımı makarna ve risotto yapmayı, bu yapımın inceliklerine dair teknikleri anlatan Danilo Şef ardından yarışmacılardan makarna hazırlamalarını istedi.

EN İYİ 6 KİŞİ RİSOTTO YAPTI

MasterChef'te Danilo Şef'in anlattığı elde makarna yapımı ve incelikleri ardından Risotto yapımı ve tarifi takip etti. MasterClass eğitiminin ardından 16 yarışmacı, ünlü şefin istediği makarnayı en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı. En iyi tabağı yapan 6 yarışmacı ise üst tura kaldı. Bu defa yarışmacılar en başarılı risotto tabağını çıkarmak için kıran kırana bir mücadele verdi ve tüm hünerlerini sergiledi.

GECENİN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Emir, Özgül, Uğur, Duygu, Esra ve Eray'ın hazırladığı risotto tabaklarından şefler sırası ile tadım yaptı. MasterClass ödül oyununu kazanan isim şeflerin kararı doğrultusunda Emir Elidemir oldu.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

Dün akşamki MasterClass'ın ödülünü kazanan yarışmacı Emir, İtalya'dan gelen özel bir makarna açma makinesi, risotta ile makarnada kullanılan tüm tencere ve ekipman setinin sahibi oldu.