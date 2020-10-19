MasterChef Türkiye yarışmacısına veda eden isim belli oldu

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de zorlu bir mücadele oldu. Elemeye kalan Uğur, Emir, Didem, Esra, Özgül ve Tanya yarışmaya devam edebilmek için iki aşamalı final turlarında tüm hünerlerini sergiledi.

MasterChef yolculuğuna devam etmek için mücadele eden yarışmacılar ilk eleme turunda tavuk ciğeri kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. 40 dakikalık süre içerisinde en iyi yemeği yapan yarışmacılar sırasıyla Emir, Uğur ve Esra oldu.

YARIŞMAYAVEDA ETTİ

Final turuna kalan Didem, Özgül ve Tanya ise Mehmet Şef'in imza yemeği olan Levrek'i yapmak için ikinci kez tezgahlarının başına geçti. Bu turun en başarılı yarışmacısı ve bir hafta daha MasterChef macerası devam eden isim Özgül oldu.

Mehmet Şef'in özel yemeği Levrek

Son iki isim olan Didem ve Tanya arasından MasterChef'e veda eden ismi Somer Sivrioğlu açıkladı. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen yarışmacı Didem oldu.

Didem'in elenmesinin nedenini açıklayan Mehmet Şef, "Sosunda sorun yoktu ama balık az pişmişti. Bu yemeğin en önemli özelliklerinden biri de sunumudur. Üstteki havyalar da patlamıştı" dedi.

"BURADA OLMAK ÇOK BÜYÜK GURUR"

Elendiğini öğrendikten sonra söz hakkı alan Didem, "Benim uğraş vermemin tek sebebi sizlere iyi tabaklar çıkarabilmekti. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizin gibi büyük şeflere tabak çıkarmak ve burada olmak çok büyük gurur. Yedeklerden geldim çok mutluydum. Bana kattıklarınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.