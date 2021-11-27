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MasterChef Türkiye yarışmacıları, O Ses Türkiye'de şarkı söyledi! Tahsin, büyük ödülün sahibi oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

MasterChef Türkiye'nin yarışmacıları, bu sefer tezgah başında değil O Ses Türkiye sahnesinde hünerlerini sergiledi. Tek tek sahneye çıkarak sevdikleri şarkıları söyleyen yarışmacılardan 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi de Tahsin oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacıları, aynı kanalda yayınlanan O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi. Eğlenceli anların yaşandığı gecede, yarışmacılar bir de horon tepki.

50 BİN TL'NİN SAHİBİ OLDU

Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye sahnesine çıkan yarışmacılar, şarkılarını söyleyerek en yüksek puanı almaya çalıştı. Tahsin, Safanur, Pelin, Hasan, Eren, Burcu, Mert, Araz, Dilara, Sergen ve Görkem'in performanslarının ardından en yüksek puanı alarak birinci olan Tahsin oldu. Kazanan isim 50 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Performanslarıyla dikkat çeken yarışmacılar, eğlenceli diyalogları ve yarışmanın sonunda horon performanslarıyla eğlenceli anlar yaşattı.

MasterChef Türkiye yarışmacıları, O Ses Türkiye'de şarkı söyledi! Tahsin, büyük ödülün sahibi olduTahsin

Ecem Altan
Ecem Altan
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