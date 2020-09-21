MasterChef Türkiye'nin 60. bölüm fragmanı yayınlandı! Walison Fonseca, yarışmaya geri döndü Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'ye yedeklerden bir yarışmacı dahil oldu. İlk eleme turlarında sempatik tavırlarıyla kısa sürede tanınan Walison Fonseca, haftalar sonra ana kadroya katıldı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Berker, Selin ve Tanya'nın elemeye kaldığı yarışmaya 1 hafta önce dahil olan Selin veda etti. 60. bölüm fragmanının yayınlandığı MasterChef Türkiye'ye eski yarışmacılardan Waliso Fonseca geri döndü.

WALISON FONSECA KİMDİR?

Brezilyalı Walison Fonseca, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşındadır. 18 yıl oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapan Walison; Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşadı. Melisa Pınar ile evli olan ve Türkiye'de yaşayan Walison Fonseca'nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu var.