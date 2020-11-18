MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu
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MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu

18.11.2020 07:41 | Son Güncelleme: 18.11.2020 07:52

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar 25 bin TL'lik ödülü kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Finale ise Ebru, Barbaros ve Ebru kaldı.

MasterChef'in 102. son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin kendilerinden istediği menüyü hazırlamak için yarıştı. Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ödül oyunu istedikleri menüyü açıkladı. Takım oyunundaki menüde, kasap köfte, Akçaabat köfte, kaşarlı köfte, ayran, piyaz ve her takımın kendi isteğiyle yapacağı özel bir köfte yer aldı.

KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

Sürenin bitiminde hazırlanan dört çeşit köfte şeflere sunuldu. Tadım sonrasında şefler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ödül oyununu kazanan mavi takım oldu. Mavi takım, kaşarlı köfte, kasap köfte ve Akçaabat köftede şefler tarafından daha başarılı bulundu. 2 puan değerindeki spesiyal köftede kazanan ise kırmızı takım oldu.

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu

25 BİN TL'NİN SAHİBİ OLDU

MasterChef'te ödül oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları, ikinci turda tropikal meyvelerden bir tatlı yaparak 25 bin lira olan ödülü kazanmaya çalıştı. Şefler, pomelo, çarkıfelek meyvesi, yıldız meyvesi, mango, ejder meyvesi verdiği yarışmacılardan yaratıcı bir tatlı yapmalarını istedi. Yarışmacılar, tek tek üstü kapalı meyveleri seçti ve hangi meyveden tatlı yapacakları belli oldu.

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu

Verilen süre sonunda şefler, finale kalan yarışmacıların Barbaros, Sefa ve Ebru olduğunu açıkladı. Oyunda Barbaros üçüncü oldu. Sefa ikinci olurken Ebru, MasterChef'te 25 bin TL'lik ödülü kazanan isim oldu.

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu

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