MasterChef Türkiye'de kim elendi? 17 Ağustos MasterChef'te kim gitti?

17 Ağustos MasterChef Türkiye bölümü büyük heyecana sahne oldu. Kritik eleme oyunu sonrası MasterChef Türkiye'de kim elendi sorusu yine sosyal medyada trend oldu. İzleyicilerin cevabını aradığı "MasterChef Türkiye'de kim elendi?" sorusu, yarışmanın izleyici kitlesini ekran başına kilitliyor. Özellikle 17 Ağustos MasterChef'te kim gitti sorusu, yarışmanın sonucunu kaçıranlar için günün en çok aranan başlıklarından biri oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2025'e veda eden ikinci isim Merve oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA OLAN İSİMLER

İlhan

İhsan

Merve

Çağatay

Çağlar

Ayten

Cansu

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?