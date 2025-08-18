MasterChef Türkiye'de kim elendi? 17 Ağustos MasterChef'te kim gitti?

MasterChef Türkiye'de kim elendi? 17 Ağustos MasterChef'te kim gitti?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye'de kim elendi sorusu, 17 Ağustos akşamı ekran başına geçen izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. İzleyiciler, MasterChef Türkiye'de kim elendi ve elenen yarışmacının kim olduğu hakkında detayları öğrenmek istiyor.

17 Ağustos MasterChef Türkiye bölümü büyük heyecana sahne oldu. Kritik eleme oyunu sonrası MasterChef Türkiye'de kim elendi sorusu yine sosyal medyada trend oldu. İzleyicilerin cevabını aradığı "MasterChef Türkiye'de kim elendi?" sorusu, yarışmanın izleyici kitlesini ekran başına kilitliyor. Özellikle 17 Ağustos MasterChef'te kim gitti sorusu, yarışmanın sonucunu kaçıranlar için günün en çok aranan başlıklarından biri oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2025'e veda eden ikinci isim Merve oldu.

MasterChef Türkiye'de kim elendi? 17 Ağustos MasterChef'te kim gitti?

MASTERCHEF ELEME POTASINDA OLAN İSİMLER

İlhan

İhsan

Merve

Çağatay

Çağlar

Ayten

Cansu

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi

Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi geldi
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

Feci kaza! Otoyolun ortasında can pazarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti

AK Parti 'kesin ihraç' istedi, Mücahit Birinci istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.