Masterchef Tunahan kimdir? Masterchef Tunahan kaç yaşında, nereli? Masterchef Tunahan instagram!
Masterchef 2021 sezonunda bir üst tura geçmeye hak kazanan ve önlüğün sahibi olan Masterchef Tunahan kimdir? Masterchef Tunahan kaç yaşında, nereli? Masterchef Tunahan instagram! Tunahan Ak Masterchef!
TV8 ekranlarında yayınlanan ve Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğuMasterchef Tunahan kimdir? Masterchef Tunahan kaç yaşında, nereli? Masterchef Tunahan instagram!
MASTERCHEF TUNAHAN KİM?
Tunahan Ak,19 yaşındadır. Masterchef yarışmasında ilk etabı geçen ve eğlenceli tavırları ile sosyal medyanın dikkatini çekti. 19 yaşında olan Tunahan yaş sorusu üzerine,"İnsanlar 14 yaşında İstanbul'u fethediyor" sözüyle de şefleri güldürmeyi başardı.
MASTERCHEF TUNAHAN INSTAGRAM
Eğlenceli ve rahat tavırları ile beğenilen Tunahan'ın instagram hesabı "@ttunahanak"'tır.