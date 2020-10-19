MasterChef ton balıklı makarna nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli ton balıklı makarna nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef ton balıklı makarna nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli ton balıklı makarna nasıl yapılır?

19.10.2020 23:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 23:46
MasterChef ton balıklı makarna nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli ton balıklı makarna nasıl yapılır?

Pratik, besleyici ve lezzetli yemek türlerinden biri ton balıklı makarnadır. Peki, MasterChef ton balıklı makarna nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli ton balıklı makarna nasıl yapılır?

Ton balıklı makarnaya asıl lezzetini veren birkaç küçük dokunuşlardır. MasterChef ton balıklı makarna nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli ton balıklı makarna nasıl yapılır?En lezzetli ton balıklı makarna tarifi haberimizde.

MASTERCHEF TON BALIKLI MAKARNA YAPILIR?

Malzemeler;

1 paket spagetti makarna

1 orta boy soğan

250 gr ton balığı konservesi

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2 rendelenmiş domates

tuz, karabiber, kırmızı toz biber

sarımsak

Yapılışı;

Soğanları ince ince kıyın.

Soğanlar tavada sıvı yağda pembeleşirken makarnayı 2 litre kaynar suda haşlamaya başlayın.

Soğanlar pembeleşince ince kıydığınız sarımsakları ekleyin. Biraz tavada çevirdikten sonra rendelenmiş domatesi ekleyin.

2 dakika pişirdikten sonra karabiber ve kırmızı toz biberi ilave edin.

Hemen ardından ton balığını ilave edip 1 dakika karıştın.

Makarnayı süzün.

Afiyet olsun

Bu karışımı makarna tenceresine alın ve makarna ile karıştırın.

İlgili Haberler

MasterChef hollandez nasıl yapılır? Egg benedict nasıl yapılır? En lezzetli, kolay hallandez nasıl yapılır?
MasterChef hollandez nasıl yapılır? Egg benedict nasıl yapılır? En lezzetli, kolay hallandez nasıl yapılır?
MasterChef Tavuk ciğer nasıl yapılır? Tavuk ciğer tarifi! En pratik, en lezzetli tavuk ciğer nasıl pişirilir?
MasterChef Tavuk ciğer nasıl yapılır? Tavuk ciğer tarifi! En pratik, en lezzetli tavuk ciğer nasıl pişirilir?
Pratik yemekler nedir? Başlıca pratik yemekler nasıl yapılır? Fırında peynirli makarna, pilav, tavuk tantuni, pırasa tarifleri…
Pratik yemekler nedir? Başlıca pratik yemekler nasıl yapılır? Fırında peynirli makarna, pilav, tavuk tantuni, pırasa tarifleri…
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Sergey Lavrov Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Serdar Ortaç Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Serdar Aziz Gökhan Gönül Eddie Newton Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Çocuk Karar Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef ton balıklı makarna nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli ton balıklı makarna nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 23:52:17. #1.15#
title