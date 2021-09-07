MasterChef'te Milhan'ın dans performansı izleyenleri kahkahaya boğdu

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümüne Milhan'ın dans performansı damga vurdu. İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısında dans eden Milhan'ın hareketleri jüri üyelerini takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam kaptanlık oyunu bölümüyle ekrana geldi. Mavi takım kaptanı olmak için jürilerin karşısına gelen yarışmacılardan Milhan'ın dans performansı büyük ilgi topladı.

ŞEFLER KAHKAHAYA BOĞULDU

Oyun öncesi yarışmacılarla konuşan şeflerden Somer Sivrioğlu 2001 doğumlu Milhan'ın dans videolarına ulaştığını söyledi. Pandemi nedeniyle evde olduğu dönemde dans videoları çektiğini söyleyen Milhan, şeflerin isteği üzerine bir kez de stüdyoda performans sergiledi. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısında dans etti. Tahsin'in de eşlik ettiği dans performansı jüri üyelerini ve yarışmacıları kahkahaya boğdu.

MİLHAN ERDEM KİMDİR?

Milhan Erdem, 2001 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. Yoncalı Otelcilik ve Turizm Lisesi'nden mezun oldu. Antalya, Marmaris ve Almanya'da restoranlarda staj yaptı. Türk yemeklerini tanıtmak için Kırgızistan'a davet edilen Milhan Erdem, en son Nişantaşı'nda Lübnan yemeklerinin yer aldığı bir restoranda çalıştı.