MasterChef'te maaş krizi mi yaşandı? Somer Sivrioğlu iddiaları yalanladı
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MasterChef Türkiye jürileri Mehmet Yalçınkaya'nın TL üzerinden maaş alırken Somer Sivrioğlu'nun dolar kuru üzerinden maaş alması ikilinin arasını bozduğu iddia edildi. Maaş iddiasına sosyal medya hesabından cevap veren Sivrioğlu, "Ekmeğimizi, derdimizi bölüştük. Kardeşimdir gerisi Laf-ı güzaf" dedi.
TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de maaş krizi çıktığı iddia edildi. Maaşını TL olarak alan Mehmet Yalçınkaya'nın Somer Sivrioğlu'nun maaşını döviz üzerinden almasına sinirlendiği ve yönetime resti çektiği ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan iddiaya Siviroğlu'ndan yanıt gecikmedi.
"EKMEĞİMİZİ, EMEĞİMİZİ BÖLÜŞTÜK"
Anlaşmazlıklardan dolayı yarışmadan ayrılacağı konuşulan Somer Sivrioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf" diyerek Mehmet Yalçınkaya'yı etiketledi.
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