Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğin yaptığı MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Ocak ayında final yapacak olan MasterChef'te haftanın eleme adayları Burcu, Hasan ve Tahsin tüm hünerlerini sergilemek için tezgah başına geçti. Peki Masterchef'te kim elendi? 2 Ocak Masterchef'te kim gitti? Bu hafta Masterchef'te kim elendi? Burcu mu, Hasan mı, Tahsin mi elendi?

2 OCAK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. İki tur sonunda şeflerden en yüksek puanı alan Tahsin 45 puanla gecenin birincisi oldu ve MasterChef'ten elenmekten kurtuldu.

BURCU YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Şeflerin oylamaları sonucunda Burcu toplamda 27, Hasan ise 36 puan aldı. Böylece MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Burcu oldu.

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