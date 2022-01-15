MasterChef'te kahkahaya boğan anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere yığıldı - Haberler Magazin
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MasterChef'te kahkahaya boğan anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere yığıldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam final bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de şeflerin eğlenceli anlarının bulunduğu özel bir video ekrana geldi. Stüdyoya kurulan tadım masasına oturan şef Somer Siviroğlu'nun sandalyesinin kırılarak yere düşmesi herkesi kahkahaya boğdu.

Jüri üyeliklerini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam final yaptı. Eren ve Hasan'ın kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın kazananı Eren oldu.

OTURDUĞU SANDALYE KIRILDI

Yarışmanın son bölümünde Eren ve Hasan yemeklerini yaparken 6 ay boyunca yaşananlara özel hazırlanan videolar da ekrana geldi. Şefler için hazırlanan eğlenceli videoya Somer Sivrioğlu'nun sandalyeden düştüğü anlar damga vurdu. Yarı final için hazırlanan masaya geçen Sivrioğlu'nun oturduğu sandalye kırılıyor. Ünlü şefin yere yığıldı anlara şahit olan Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da büyük bir şok yaşıyor. O anları izleyen yarışmacılar ve şefler kahkahaya boğuldu.

Ecem Altan
Ecem Altan
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MasterChef'te kahkahaya boğan anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere yığıldı

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